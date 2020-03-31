 

Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов

31.03.2020, 10:10, Новости дня

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской Бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 79-79,41 рубля. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 79,22 рубля — это на 9,8 копейки ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Курс евро составил 87,2 рубля, опустившись на 42,39 копейки относительно отметки предыдущего закрытия.

Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 24,26 копейки до 82,81 рубля.

Нефть дорожает во вторник, после того как президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин договорились о переговорах по стабилизации энергетических рынков.

К 10:01 мск стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 1,4% и составила $26,78 за баррель.

Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в мае на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 5,3% до $21,15 за баррель.



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