Космонавтов, которые вернутся на Землю, могут изолировать на 14 дней
31.03.2020, 10:10, Новости дня
Космонавтов, которые должны вернуться с МКС 17 апреля, могут отправить на карантин на 14 суток.
Сейчас на МКС находятся Олег Скрипочка и американцы Эндрю Морган и Джессика Мейр. 9 апреля к ним должны прилететь россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и американец Кристофер Кэссиди. После этого предыдущий экипаж отправится на Землю.
Врач-эпидемиолог Центра подготовки космонавтов Сергей Савин рассказал РИА Новости, что в Казахстане, куда приземлятся космонавты, принято решение о 14-суточной изоляции прибывших из-за границы.
По его словам, пока вся традиционная программа послеполетной реабилитации находится под вопросом. Пока неясно, сможет ли российский космонавт Скрипочка после возвращения из космоса поехать в отпуск за границу или будет отдыхать в России.
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