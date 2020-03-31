Биатлон. Гараничев и Малышко не проходят в состав сборной страны

31.03.2020, 10:10, Новости дня

Союз биатлонистов РФ подводит первые итоги скомканного минувшего сезона и пытается расставить предварительные ориентиры на будущий год. Тренерский совет мужской сборной РФ по биатлону определился по предварительному составу команды на сезону-2020-2021. В него не вошли Евгений Гараничев и Дмитрий Малышко.

Гараничев, Малышко, а также Антон Бабиков, Максим Цветков и Игорь Малиновский, по мнению тренеров, в состав национальной команды не проходят, сообщает Спортс.Ru, ссылаясь на источник в СБР. В частности, об этом говорится в отчете старшего тренера сборной Сергея Белозерова.

В основу мужской сборной РФ рекомендованы Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Карим Халили, Семен Сучилов, Кирилл Стрельцов и Петр Пащенко. В резерве числятся Василий Томшин, Дмитрий Иванов, Андрей Вьюхин и Даниил Серохвостов.