COVID-19: Как защититься от заражения коронавирусной инфекцией

31.03.2020, 10:09, Разное

Пандемия COVID-19, вспыхнувшая в декабре минувшего года в столице китайской провинции Хубэй, на сегодняшний день охватила большинство стран Европы, Азии, Америки, а также Австралию и Африку. Учёные, медики, психологи и специалисты ВОЗ разработали ряд рекомендаций, соблюдение которых снижает риск заражения коронавирусной инфекцией.

Основным путём инфицирования коронавирусом COVID-19 является воздушно-капельный, когда вирус попадает в организм человека при вдыхании капель, выделяющихся при кашле или чихании заражённого. Также высока вероятность передачи провоцирующего смертельную пневмонию коронавируса через различные поверхности, с которыми ранее контактировал больной. Наиболее опасными в этом плане медики называют дверные ручки, корзины и тележки в супермаркетах, поручни в общественном транспорте.

Именно поэтому одной из самых основных рекомендаций, озвученных ВОЗ, является обязательное соблюдений правил гигиены. В частности, это касается регулярного тщательного мытья рук с мылом, особенно после посещения мест массового скопления людей. Также рекомендуют пользоваться дезинфицирующими растворами. Их можно не только покупать в аптеке, но и сделать в домашних условиях из медицинского спирта, воды, глицерина. Не менее важно в целях снижения риска заражения COVID-19 носить маску. Она может быть, как одноразовой, так и многоразовой, сделанной самостоятельно либо купленной в аптеке. Данное средство защиты обязательно надевать в людных местах.

Эксперты советуют избегать контакта со слизистыми, то есть, стараться не прикасаться руками к лицу, так как вирус может попасть, к примеру, в ротовую полость или глаза, таким образом увеличивая риск заражения. В период пандемии следует соблюдать самоизоляцию, ограничить общение с друзьями, коллегами и родственниками, особенного пожилого возраста. Последняя категория людей входит в зону риска по коронавирусу, поэтому их стоит ограждать от вероятности инфицирования.

На рабочем месте и дома нужно проводить регулярную уборку и дезинфекцию мест массовых скоплений бактерий. К ним относятся ручки дверей, окон и холодильника, краны в ванной и на кухне, клавиатура компьютера и ноутбука, смартфоны и другое. Также желательно в целях предотвращения заражения коронавирусной инфекцией ежедневно стирать одежду при температуре не менее 50˚C, перейти на пользование одноразовыми вещами, в магазинах, транспорте и иных общественных местах надевать не только маску, но и перчатки, при чихании или кашле использовать бумажные платки или салфетки.



Симптомами коронавируса COVID-19 являются: повышение температуры тела, сухой кашель и затруднённое дыхание. Медики из Тайваня советуют в домашних условиях проводить несложный тест, который поможет определить наличие или отсутствие вируса в организме. Для этого утром после пробуждения нужно глубоко вдохнуть воздух, задержав не менее, чем на 10 секунд. Если при этом не возникает сложностей с дыханием – кашля или дискомфорта в лёгких, то это указывает на нормальное состояние органа, в частности, на отсутствие фиброза.