«Вместо него – овощ»: Марк Рудинштейн рассказал о состоянии Джигарханяна

31.03.2020, 10:09, Разное

Российский продюсер Марк Рудинштейн дал комментарий по поводу состояния, в котором находится актер Армен Джигарханян. Кинокритик заявил, что состояние здоровья его коллеги сильно ухудшилось.

По словам кинокритика Марка Рудинштейна, Армен Джигарханян уже не осознает, что происходит с ним и вокруг него и это уже необратимый процесс. Известно, что актер страдает диабетом – это заболевание сильно повлияло на его состояние. А также театральный режиссер и педагог часто переживал из-за различных провокаций, которые устраивали на телевидении его бывшие жены ради личной выгоды.

В последнее время актер практически не появлялся в театре. Здоровье театрального режиссера сильно ухудшилось после расставания с Виталиной Цымбалюк. Марк Рудинштейн пояснил, что ее отношения с Прохором Шаляпиным были средством для раскрутки, а когда роман перестал быть выгодным, знаменитости расстались. Продюсер считает, что сама пианистка обдумывает каждый свой шаг и делает все ради популярности.

Напомним, что Виталина Цымбалюк не так давно говорила, что переживает за состояние здоровья бывшего мужа. Она призналась, что простила ему все плохое, что было в их браке за 15 лет и готова рассказать всю правду о жизни с Арменом Джигарханяном.