Рынок акций ускорил рост вслед за нефтью и рублем
31.03.2020, 10:08, Новости дня
Российский рынок акций ускорил рост по основным индексам на фоне отскока цен на нефть и укрепления рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.13 мск вторника вырос на 2,18% и составил 2486,33 пункта, индекс РТС рос на 3,35%, до 990,68 пункта, передает РИА «Новости».
На старте торгов рублевый индекс Мосбиржи поднимался на 1,38%, а долларовый индекс РТС – на 2,52%.
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