 

Дума одобрила расширение полномочий правительства на фоне пандемии

31.03.2020, 10:08, Новости дня

Госдума одобрила в первом чтении комплексный законопроект о наделении правительства дополнительными полномочиями в связи с пандемией коронавируса, в том числе по введению режимов ЧС и повышенной готовности на всей территории страны либо на ее части.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что «предлагается наделить правительство РФ (…) правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ либо на ее части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения при введении режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации», передает ТАСС.

Напомним, в РФ к утру 31 марта режим самоизоляции из-за распространения коронавируса ввели в ряде регионов.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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