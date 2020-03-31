Корниенко: Референдум о продаже сельскохозяйственных земель может состояться до конца года

31.03.2020, 9:51, Новости дня

До конца 2020 года украинцы на референдуме смогут решить вопрос о допуске иностранцев к украинскому рынку сельскохозяйственных земель. Об этом сообщил глава партии “Слуга народа” и заместитель председателя фракции политсилы в Верховной Раде Александр Корниенко в эфире программы “Свобода слова” на телеканале ICTV.

“Закон о референдуме уже был на регистрации, но чрезвычайная ситуация с коронавирусом внесла свои коррективы. Когда мы вернемся к нормальной работе, сначала зарегистрируем закон “О референдуме”, а затем я надеюсь, что к следующему году мы сможем иметь предметные ответы от народа”, – заявил он.

Корниенко выступал незадолго до принятия законопроекта о земле во втором чтении.

Ночью 31 марта Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2178-10 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения»

Принятие этого законопроекта, а также проекта закона о банках, является условием Международного валютного фонда для предоставления Украине помощи в рамках новой программы сотрудничества. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева отмечала, что принятие этих документов “позволит быстро продвинуться вперед, доработав параметры нового соглашения с более широким доступом, чем предполагалось ранее”.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в течение двух недель после принятия законов Украина может получить $1,5–2 млрд, а общая сумма помощи увеличена до $8 млрд. С учетом помощи от Всемирного банка и других доноров Украина может рассчитывать на $10 млрд.