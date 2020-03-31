В США от коронавируса впервые умер военнослужащий

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31.03.2020, 9:51, Новости дня

В США от коронавирусной болезни скончался военнослужащий. Об этом 30 марта сообщила пресс-служба Пентагона.

Мужчина был госпитализирован 21 марта, его тест на коронавирус оказался положительным. 28 марта он умер.

Военный служил в Национальной гвардии в Нью-Джерси, говорится в сообщении.

“Сегодня печальный день для министерства обороны, поскольку мы впервые потеряли нашего военнослужащего из-за коронавируса. Это горькая утрата для нашего военного сообщества, и мы выражаем соболезнования его семье, друзьям, коллегам и всей Национальной гвардии”, – заявил глава ведомства Марк Эспер.

В сообщении говорится, что с января Пентагон проводит мероприятия, призванные защитить от эпидемии американских военных, членов их семей и подрядчиков минобороны США. 

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 31 марта в мире коронавирусной инфекцией заразились 785 979 человек, число жертв COVID-19 достигло 37 810, излечились от болезни 165 889 человек.

В США, которые занимают первое место по распространению болезни, инфицированы 164 539 человек, 3164 погибли, 5896 выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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