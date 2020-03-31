СПЧ открыл горячую линию по мерам поддержки граждан и бизнеса

31.03.2020, 9:48, Новости дня

Совет по правам человека при президенте (СПЧ) открывает горячую линию правовых консультаций по вопросам новых мер, принимаемых президентом и правительством в связи с распространением коронавируса, сообщил глава Совета Валерий Фадеев.

«Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека открывает горячую линию правовых консультаций по вопросам новых мер, принимаемых президентом и правительством в связи с ситуацией, связанной с распространением коронавируса», – передает РИА «Новости» слова Фадеева.

На сайте горячей линии – права2020.рф – собрана комплексная информация по уже объявленным президентом мерам поддержки, учитывающая действующее законодательство и разъяснения профильных ведомств, кроме того, через него можно получить бесплатные консультации экспертов, уточнили в СПЧ.

По мере появления новых мер спектр вопросов, входящих в компетенцию этой линии, будет расширяться.

Сейчас же, пояснили в Совете, эксперты готовы давать разъяснения по условиям работы и зарплаты на длительных выходных, новым расчетам оплаты больничных, ипотечным и потребительским каникулам, мораторию на банкротство, снижению размера страховых взносов, введению налога на доходы от вкладов и других мерах.

«Новые меры порождают новые права россиян, однако в отношении того, как они будут реализованы и кто сможет и ими воспользоваться, возникают вопросы», – отметил Фадеев.

Горячая линия реализуется СПЧ в партнерстве с Ассоциацией юристов России, а на вопросы граждан и представителей бизнеса будут отвечать президент Конфедерации труда России Борис Кравченко, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, президент Палаты адвокатов Московской области Алексей Галоганов, депутат Мосгордумы Александр Семенников, а также адвокаты Шота Горгадзе и Виктория Бурковская.