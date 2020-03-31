 

Трафик ряда зарубежных интернет-ресурсов предложили временно ограничить

31.03.2020, 9:48, Новости дня

Депутат фракции «Единая Россия» Антон Горелкин предложил на время карантина отдать приоритет трафику отечественных интернет-сервисов, а также зарубежных, платящих налоги в России. При перегрузке сетей он предложил снижать качество доступа к Facebook, Twitter и Telegram и других сервисов, которые не исполняют требования российского законодательства.

Горелкин предложил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минкомсвязи обязать российских интернет-провайдеров на время карантина, вызванного распространением коронавируса в России, закрепить предоставление приоритета трафику отечественных онлайн-сервисов и зарубежных ресурсов, которые исполняют российское законодательство, передает «Коммерсант».

По его мнению, в первую очередь операторы должны давать приоритет сервисам соцзащиты и официальным информационным ресурсам штаба по борьбе с инфекцией. Также в сложившейся ситуации важно поддержать отечественные онлайн-ресурсы, предоставляющие услуги в сфере онлайн-коммуникаций, доставки и досуга граждан в режиме самоизоляции.

Основными критериями списка таких ресурсов предлагается сделать отсутствие нарушений в работе ресурса на территории РФ и своевременную уплату налогов.

«Большинство международных IT-компаний давно и добросовестно работают в России, поэтому доступ к их сервисам должен оставаться стабильным наравне с отечественными», – считает депутат.

В случае перегрузок сетей операторов, качество доступа к иностранным ресурсам, которые не соблюдают законодательство, может быть снижено. В числе таких ресурсов Горелкин называет Facebook, Twitter, Telegram и другие зарубежные сервисы.

Депутат указал, что в соответствии с рекомендациями о противодействии распространению вируса COVID-19 миллионы россиян перешли на удаленный режим работы, а отмена развлекательных мероприятий и закрытие мест массового пребывания людей привели к переходу на различные формы сетевого досуга, в числе которых просмотр онлайн-видео, общение в соцсетях и компьютерные игры. Это увеличило нагрузку на сети операторов и повысило риск перегрузки каналов.

Отмечается, что российские операторы уже отмечают перегрузку: в частности, недавно президент МТС Алексей Корня призвал к осознанному обращению с контентом и призвал абонентов не пересылать «тяжелые» видеомемы.

Ранее власти 27 регионов России объявили режим самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавируса. За последние сутки в стране зарегистрировано 302 новых случая коронавируса, число заболевших достигло 1 тыс. 836 человек.

В воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима самоизоляции в отношении всех москвичей, после чего аналогичные ограничения стали вводить в других регионах России.

Напомним, последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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