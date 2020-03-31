Режим полной самоизоляции ввели в Приморье

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31.03.2020, 9:48, Новости дня

В Приморье введены дополнительные меры борьбы с эпидемией. В соответствии с решением оперативного штаба с 31 марта внесены изменения в принятое ранее постановление «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции», касающиеся ужесточения режима самоизоляции граждан.

Как сообщается на официальном сайте правительства региона, изменения коснутся целого ряда сфер жизнедеятельности жителей Приморья.

«Согласно документу, временно приостановлено:

– проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и аналогичных мероприятий с присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в музеях, театрах, библиотеках, других организациях культуры, кинотеатрах, ночных клубах, танцевальных залах, детских игровых комнатах, развлекательных и досуговых заведениях, фитнес-центрах, банных комплексах и саунах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;

– использование кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах общественного питания;

– проведение групповых занятий и досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения», – говорится в сообщении оперативного штаба.

С полным списком ограничений можно ознакомиться в заявлении регионального штаба.

К утру вторника, 31 марта, режим самоизоляции ввели: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Адыгея, Архангельская область, Башкортостан, Белгородская область, Вологодская область, Волгоградская область, Забайкальский край, Иркутская область, Калининградская область, Курская область, Липецкая область, Марий Эл, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Республика Коми, Рязанская область, Татарстан, Саратовская область, Свердловская область, Ульяновская область, Чечня, Чувашия, Якутия, Ростовская область, Калужская область.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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