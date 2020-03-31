Польский эксперт – приём в НАТО нового члена говорит о том, что альянс не прогнулся перед Россией

31.03.2020, 9:40, Новости дня

Присоединение Северной Македонии к НАТО очень важно по стратегическим соображениям, уверен польский эксперт Войцех Лоренц. В интервью Polskie Radio он объясняет, что расширение НАТО стало сигналом о том, что альянс не прогнулся под давлением России, которая путём агрессии в отношении некоторых стран и организации провокационных учений пытается запугать все страны-члены.



Reuters

«Присоединение Северной Македонии к НАТО имеет в первую очередь существенное политическое значение. Это стратегический сигнал о том, что НАТО не прогнулось под давлением России, которая путём агрессии в отношении Грузии, Украины или организации провокационных учений пытается запугать государства-члены и остановить, среди прочего, дальнейшее расширение альянса», — заявил в беседе с Polskie Radio Войцех Лоренц из Польского института международных дел.

Аналитик напомнил, что РФ напала на Грузию в 2008 году, а в 2014 году — на Восточную Украину и аннексировала Крым*, нарушив право и принципы мирового порядка.

«В этой ситуации большое значение имеет сигнал о том, что США готовы поддержать систему европейской безопасности путём распространения гарантий коллективной защиты на очередные страны Европы», — подчеркнул эксперт Польского института международных дел.

Он объяснил, что присоединение Северной Македонии к НАТО также очень важно по стратегическим соображениям, а не только в плане предоставления гарантий безопасности в регионе.

«Когда мы смотрим на карту, мы видим, что на Балканах, как и в пазлах, пустого места становится всё меньше. Следовательно в Южной Европе будет проще проводить операцию по коллективной обороне», — объясняет Войцех Лоренц. «Присоединение ещё одного балканского государства к НАТО способствует политической стабильности в регионе, который может негативно повлиять на безопасность всей Европы, о чем свидетельствуют, например, войны 90—х годов», — добавляет польский эксперт.

В практическом плане, как отметил Войцех Лоренц, Северная Македония не обладает существенным военным потенциалом. «Тем не менее НАТО никогда не было просто-напросто оборонительным альянсом, но это также, а некоторые говорят, что прежде всего, — политической организацией. В состав НАТО входит к примеру Исландия, у которой вообще нет вооруженных сил, или Люксембург, который имеет очень ограниченные возможности», — добавляет аналитик.

Президент Республики Польша Анджей Дуда выразил удовлетворение в связи с присоединением Северной Македонии к НАТО. «Это трудное время для мира, но трансатлантическая семья крепнет», — подчеркнул польский лидер.

В свою очередь МИД Польши заявил, что присоединение Скопье к НАТО является доказательством жизнеспособности политики открытых дверей Североатлантического альянса и позитивным сигналом для всех тех стран, которые хотели бы вступить в ряды этой организации, резюмирует Polskie Radio.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

