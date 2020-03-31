Эминем гордится тем, что дочь закончила университет и пока не родила ему внуков

31.03.2020, 9:33, Разное

47-летний Эминем редко откровенничает о своей семье и рассказывает о детях. Став гостем подкаста Hotboxin’ with Mike Tyson, музыкант был на удивление открыт к разговорам о личной жизни. Так, в эфире он рассказал о дочери Хейли Джейд, назвав ее поводом для своей гордости. Во-первых, она закончила университет по специальности психология в Мичигане с хорошими балламит. Во-вторых, пока не “ударилась в семью” и не родила детей, и соответственно не подарила Эминему внуков. Как отметил рэпер, сейчас у его дочери есть бойфренд.

У меня есть племянница, которую я также воспитал, ей 26 лет, и она мне как дочь. А еще у меня есть младшенькая, ей сейчас 17 лет (прим.ред.: музыкант имеет ввиду дочерей сестры своей бывшей жены Кимберли, которых он официально удочерил). Поэтому, когда я думаю о своих достижениях, чем я больше всего горжусь, я понимаю – тем, какими я воспитал своих детей,

– рассказал рэпер.

Хейли Джейд Хейли Джейд Скотт – единственная биологическая дочь рэпера и Кимберли Энн Скотт. Девочка родилась 25 декабря 1995 года. С Ким Маршалл Эминем познакомился еще в школе, когда ему было 15 лет, а ей – 13. Ради него Ким сбежала из дома, и в 1989-м они стали жить вместе, а поженились в 1999 году. Уже в 2001-м пара подала на развод, но в 2006-м снова расписалась. Однако повторный союз не продлился и года. В итоге Эминем и Ким договорились о совместной опеке над их дочерью. Спустя много лет в одном из своих альбомов рэпер попросил у дочки прощения за разводы и наркозависимость. А несколько лет назад Ким пыталась покончить с собой, но выжила. По ее словам, неоценимую помощь ей оказал как раз Эминем.

Хейли живет в Мичигане, она закончила Michigan State University. Сейчас девушка ведет далекий от шоу-бизнеса образ жизни и не обращает особого внимания на славу своего отца.