 

Valve на время карантина из-за коронавируса изменила систему обновления игр в Steam

31.03.2020, 9:30, Разное

Американская компания Valve, специализирующаяся на разработке и выпуске компьютерных игр, пояснила о внесении изменений в систему обновлений в Steam. Решение принято в связи с увеличившейся в период карантина из-за коронавируса нагрузкой на сеть.
Для геймеров, пользующихся онлайн-платформой Steam, компания Valve приготовила изменения, согласно которым, в первую очередь будут автоматически обновлять только игры, запускавшиеся на протяжение последних 3-х дней. Это, как и прежде, будет происходить непосредственно при запуске, пишет компания-разработчик. Что же касается всех остальных игр в Steam, то их обновление в период карантина из-за коронавируса займёт несколько дней и будет происходить в часы наименьшей нагрузки на сеть по времени определённой страны.

Отмечается, что геймерам по-прежнему в пункте меню «управление загрузками» доступна возможность активировать либо останавливать обновление игры в библиотеке. Кроме того, специалисты Valve акцентировали внимание на наличии расписания автоматического обновления игр, присутствии возможности отмены загрузки для отдельной игры и ограничения скорости скачивания.



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