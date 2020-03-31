Жители итальянского Чене поблагодарили российских врачей

31.03.2020, 9:30, Новости дня

Вице-мэр населенного пункта Чене в итальянской Ломбардии Марчела Бадзана написала письмо российским военным специалистам, в котором от имени жителей поблагодарила за помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщили в Минобороны России.

«30 марта она направила письмо российским военным, в котором выразила искреннюю благодарность от жителей Чене за солидарность в трудное время и за оказанную помощь», – передает ТАСС сообщение Минобороны.

По информации ведомства, в письме Бадзана отмечает, что в это сложное время не только для Италии, но и для всего мира, взаимопомощь делает людей сплоченнее и сильнее.

«Нет никаких барьеров или границ, мы здесь все вместе сражаемся с невидимым злом, которое пугает нас и из-за которого многие потеряли любовь близких людей. Это сражение мы сможем выиграть, только лишь помогая друг другу», – отмечает вице-мэр.

По ее мнению, именно в этот момент приезд российских специалистов принес в жизнь жителей Чене еще больше надежды и света.

«Мы считаем, что нет лучше слова, чем спасибо, чтобы выразить нашу благодарность. Спасибо за все, спасибо за вашу помощь, спасибо за то, что вы рядом с нами. Вы оставили вашу страну и ваши семьи, чтобы быть рядом с нами, и мы этим глубоко тронуты», – говорится в письме.

Напомним, в пораженную коронавирусом Италию прибыли 15 самолетов с российским оборудованием для диагностики, станциями дезинфекции, а также около 100 российских военных вирусологов и специалистов в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад.

Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом, особо отметив поставки 600 аппаратов ИВЛ.