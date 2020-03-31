Сыгравший в сериале «Великолепный век» Озан Гювен скрывает новый роман

31.03.2020, 9:30, Разное

Турецкий киноактёр, продюсер и сценарист Озан Гювен, запомнившийся многим зрителям по роли Рустема-паши в сериале «Великолепный век», недавно был замечен в компании новой возлюбленной. Артист скрывает роман и не рассекречивает личность своей избранницы.

Около 10 лет назад Озан Гювен расстался с супругой Тюркан Дерье, в браке с которой воспитывал сына Али Атеша. Впоследствии актёру приписывали романы с некоторыми коллегами, однако по большей части они так и оставались неподтверждёнными. Недавно появилась информация о новых отношениях Гювена. Звезду «Великолепного века» якобы неоднократно видели на публике с неизвестной брюнеткой, но артист роман не комментирует, поэтому личность избранницы так и остаётся для поклонников загадкой.

Озан Гювен, замеченный в компании новой пассии, категорически отказался рассказывать об отношениях. Актёр с юмором попросил журналистов не подходить к нему близко, напоминая об опасности заражения коронавирусом. Фанаты Гювена предполагают, что отношения у пары серьёзные и именно поэтому их стараются не раскрывать, так как «счастье любит тишину».