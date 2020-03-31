Башкирия и Забайкальский край ввели режим полной самоизоляции

31.03.2020, 9:16, Новости дня

Режим полной самоизоляции вводится в Башкирии во вторник, он вступит в силу в 18.00 мск, сообщил глава региона Радий Хабиров.

«В соответствии с рекомендацией правительства России, сегодня с 20.00 (18.00 мск) вступает в действие указ главы Республики Башкортостан с нормой о необходимости полной самоизоляции всех жителей региона. Это поможет нам избежать тяжелых последствий. Я благодарен землякам за <…> ответственное отношение к собственному здоровью и надеюсь, что и далее вы будете благоразумными», – передает ТАСС слова Хабирова.

Глава региона также сообщил, что подтверждены два новых случая заражения коронавирусной инфекцией, ранее было известно о пяти пациентах с таким диагнозом.

«У нас два новых случая COVID-19. Студент приехал из Франции, заразил сестру. В то же время – первая заболевшая сегодня выписывается, ей больше ничего не угрожает. Остальные зараженные также чувствуют себя нормально. Тем не менее, расчеты экспертов говорят, что мы подходим к порогу, когда количество заболевших может начать увеличиваться экспоненциально», – добавил он.

Тем временем губернатор Забайкальского края Александр Осипов ввел режим полной самоизоляции для жителей региона из-за пандемии коронавируса COVID-19.

«Запретить гражданам в период установленных нерабочих дней покидать места проживания (пребывания), за исключением обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью», – передает РИА «Новости» текст постановления.

Также жителям разрешается покидать квартиру, чтобы добраться до работы, выгулять собаку или купить продукты.

К утру вторника, 31 марта, режим самоизоляции ввели: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Адыгея, Архангельская область, Белгородская область, Вологодская область, Волгоградская область, Иркутская область, Калининградская область, Курская область, Липецкая область, Марий Эл, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Республика Коми, Рязанская область, Татарстан, Саратовская область, Свердловская область, Ульяновская область, Чечня, Чувашия, Якутия, Ростовская область, Калужская область.