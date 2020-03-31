Верховная Рада Украины приняла закон о продаже земли с июля 2021 года

31.03.2020, 9:15, Новости дня

Верховная Рада Украины в ночь на вторник, 31 марта, приняла закон о продаже земель сельскохозяйственного назначения с 1 июля 2021 года. За это решение проголосовали 259 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Из них 209 – члены партии “Слуга народа” президента Украины Владимира Зеленского. Кроме того, инициативу поддержали парламентарии из фракции “Европейская солидарность”, “Голос” и группа “Довира”.

Согласно закону до 2024 года землю смогут покупать только физические лица – граждане Украины. Площадь приобретаемых одним покупателем участков сельхозназначения при этом не должна будет превышать 100 гектар. С 1 января 2024 года сельхозземли в Украине смогут покупать и юридические лица. Лимит площади участков, приобретаемых одним покупателем, – 10 тысяч гектар. Приватизация государственной земли, однако, будет запрещена.

Что касается возможности покупки земли в Украине иностранцами, то этот вопрос должен будет решаться на референдуме. Пока же продажа земель иностранцам, юрлицам с иностранными акционерами и юрлицам, зарегистрированным в офшорах, а также лицам под санкциями запрещена.

Также закон поручает кабмину Украины в последующие полгода разработать механизм финансовой поддержки граждан и фермерских хозяйств для приобретения земельных участков сельхозназначения.

Согласно прогнозам Всемирного банка, открытие рынка земли сельхозназначения может ежегодно приносить украинской экономике дополнительно от 700 млн до 1,5 млрд долларов.

Мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения в Украине, который сегодня ночью отменила Рада, был введен в 2001 году. В первом чтении проект закона, разрешающий продажу земли, был принят парламентом, который контролирует партия “Слуга народа”, 13 ноября 2019 года: это было одно из главных обещаний президента Владимира Зеленского. На проведении земельной реформы в Украине настаивает Международный валютный фонд, который пообещал предоставить стране очередной кредит до $8 млрд.

Однако дискуссии о земельной реформе в стране сопровождают массовые протесты. Противники закона опасаются, что земля в Украине после начала действия документа будет скуплена иностранцами и олигархами, а у фермеров так и не будет возможности ее приобрести.