 

Алексей Панин признался, что лечил «белую горячку» в психбольнице

31.03.2020, 9:09, Разное

Российский киноактёр Алексей Панин признался, что лечил «белую горячку» в психиатрической больнице. Об этом звезда сериала «Солдаты» пояснил интернет-изданию «ГОРДОН».
42-летний актёр Алексей Панин, которого Дмитрий Гордон попросил подтвердить или развенчать слухи о белой горячке, заявил, что действительно лечился от алкогольной зависимости. Панин попал в психиатрическую больницу с диагнозом «нервный срыв» после того, как его оставила супруга. О времени, проведенном в медучережении, звезда сериала «Солдаты» ничего не помнит. По его словам, он проснулся «в сумасшедшем доме» после потери сознания в гостях у олигарха Андрея Ковалева.

Отметим, что Алексей Панин пребывал в психиатрической больнице около 4 дней. К актёру приходила мать, которая приносила ему еду. За время пребывания в специализированном медучреждении звезда сериала «Солдаты» поправился на 9 кг. Артист пошутил, что вышел из психбольницы с округлившейся попой.



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