Вступительные экзамены в российские вузы перенесут из-за коронавируса
31.03.2020, 9:08, Новости дня
Сроки зачисления в вузы РФ будут перенесены из-за ситуации с коронавирусом, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
«Будем делать перенос сроков», – передает ТАСС слова Фалькова в интервью программе «Диалог», фрагмент которого показан на канале «Россия-24».
По словам министра, сдача вступительных экзаменов может быть отложена на две-четыре недели в связи с тем, что перенесены сроки сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Ранее Минпросвещения перенесло основной срок сдачи единого госэкзамена (ЕГЭ), тесты начнутся с 8 июня.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет