Вступительные экзамены в российские вузы перенесут из-за коронавируса

31.03.2020, 9:08, Новости дня

Сроки зачисления в вузы РФ будут перенесены из-за ситуации с коронавирусом, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

«Будем делать перенос сроков», – передает ТАСС слова Фалькова в интервью программе «Диалог», фрагмент которого показан на канале «Россия-24».

По словам министра, сдача вступительных экзаменов может быть отложена на две-четыре недели в связи с тем, что перенесены сроки сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Ранее Минпросвещения перенесло основной срок сдачи единого госэкзамена (ЕГЭ), тесты начнутся с 8 июня.