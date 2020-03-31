Экс-участницу «Дома-2» заподозрили в нарушении режима самоизоляции

31.03.2020, 9:08, Новости дня

Экс-участница телешоу «Дом 2» Анастасия Ковалева не ушла на самоизоляцию после возвращения в Челябинск из Италии, сообщают местные СМИ.

Это вызвало беспокойство у поклонников экс-участницы проекта, передает портал «Челябинск сегодня».

В своем Instagram Ковалева опубликовала снимки из челябинских ресторанов и местного отеля.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Anastasia Kovaleva (@kovaleva_new) 5 Мар 2020 в 12:25 PST

В ответ на вопросы о самоизоляции девушка заявила, что улетела из Италии еще до вспышки коронавируса в этой стране. Кроме того, на ее рейсе не было зараженных людей.

Отмечается, что Ковалева прилетела из Милана больше месяца назад, в конце февраля. Последний пост из Италии опубликован четыре недели назад, в нем она сообщает: «Все бегом бегут из Милана, дабы не заразиться, мы тоже завтра домой».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Anastasia Kovaleva (@kovaleva_new) 24 Фев 2020 в 6:30 PST

Ранее власти 27 регионов России объявили режим самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавируса. За последние сутки в стране зарегистрировано 302 новых случая коронавируса, число заболевших достигло 1 тыс. 836 человек.

В воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима самоизоляции в отношении всех москвичей, после чего аналогичные ограничения стали вводить в других регионах России.

Напомним, последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.