Экс-участницу «Дома-2» заподозрили в нарушении режима самоизоляции
31.03.2020, 9:08, Новости дня
Экс-участница телешоу «Дом 2» Анастасия Ковалева не ушла на самоизоляцию после возвращения в Челябинск из Италии, сообщают местные СМИ.
Это вызвало беспокойство у поклонников экс-участницы проекта, передает портал «Челябинск сегодня».
В своем Instagram Ковалева опубликовала снимки из челябинских ресторанов и местного отеля.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В ответ на вопросы о самоизоляции девушка заявила, что улетела из Италии еще до вспышки коронавируса в этой стране. Кроме того, на ее рейсе не было зараженных людей.
Отмечается, что Ковалева прилетела из Милана больше месяца назад, в конце февраля. Последний пост из Италии опубликован четыре недели назад, в нем она сообщает: «Все бегом бегут из Милана, дабы не заразиться, мы тоже завтра домой».
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ранее власти 27 регионов России объявили режим самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавируса. За последние сутки в стране зарегистрировано 302 новых случая коронавируса, число заболевших достигло 1 тыс. 836 человек.
В воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима самоизоляции в отношении всех москвичей, после чего аналогичные ограничения стали вводить в других регионах России.
Напомним, последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет