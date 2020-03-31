“Стену вынесло”: поврежденную при взрыве пятиэтажку в Зеленогорске проверят на устойчивость

31.03.2020, 8:55, Новости дня

Причиной пожара в пятиэтажном доме в красноярском Зеленогорске, в результате которого погиб человек, стал взрыв бытового газа, сообщили ТАСС в управляющей компании.

ЧП произошло около двух часов ночи по московскому времени на улице Мира, прибывшим пожарным пришлось тушить две квартиры на третьем этаже, была угроза распространения огня на этаж выше. Сотрудники МЧС за час справились с пламенем, предварительно эвакуировав из подъезда всех жителей.

"В соседней хате стену вынесло, поэтому аж две квартиры в огне полностью. Окна повылетали со всех сторон", — отметил очевидец.

Во время осмотра квартиры, где, предположительно, и взорвался газ, спасатели обнаружители тело мужчины. Личность его пока не установлена, предположительно, он снимал квартиру у владельца. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

"Я выше живу. Рвануло, я дочу даже одевать не стал, в одеяло завернул и тут же к бабушке, она рядом живет", — отметил житель пятиэтажки.

Три человека получили незначительные травмы, их осмотрели на месте.

В настоящее время специалисты обследуют дом на устойчивость, если результаты их устроят, тогда жители вернутся в свои квартиры.