Александр Овечкин: на карантине почти все время провожу с сыном

31.03.2020, 8:55, Новости дня

Ведущий форвард хоккейной сборной РФ и клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поделился с журналистами своими мыслями по поводу пандемии коронавируса и вынужденного перерыва в хоккейном сезоне. Игрок не жалеет о том, что не забивает голов: "Жизнь и здоровье важнее".

"Знаете, хоккей может подождать, — цитирует Овечкина "Российская газета". – Голы голами, но жизнь и здоровье куда важнее. Наверное, нет смысла доигрывать регулярный чемпионат. Нужно сразу начать розыгрыш Кубка Стэнли. Это самое верное решение. Но каким оно будет – покажет время".

По словам хоккеиста, во время перерыва в играх он очень много времени проводит с семьей, с сыном Сергеем: "Да, с ним не соскучишься, бойкий парень. Играем с ним целыми днями, даже вместе тренируемся. Он не выпускает из рук мою клюшку.Гуляем одни, рядом с домом. Я считаю, что каждый человек сегодня должен беречь себя и своих близких".

Поддерживать форму Овечкину помогают тренажеры: "У меня есть тренажеры, и я активно призываю всех следовать правилу: тренируйся дома – играй за весь мир. Нужно поддерживать себя в хорошем физическом состоянии. Тренировки никто не отменял, хотя, конечно, это не те нагрузки, к которым мы привыкли".