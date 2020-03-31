Режим самоизоляции вводят в Новосибирской области

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31.03.2020, 8:55, Новости дня

В Новосибирской области вводится режим самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции, передает ТАСС.

Как сообщил во вторник на внеочередном заседании правительства губернатор региона Андрей Травников, меры вступают в силу с 20:00 (16:00 по московскому времени) 31 марта 2020 года.

Режим самоизоляции введен уже в 27 регионах России. Жителям можно выходить из дома только для похода в ближайший магазин или аптеку, или чтобы обратиться за экстренной медицинской помощью, а также для поездок на работу, выноса мусора и выгула домашних животных — на расстоянии не дальше 100 метров от дома.

Кроме того, на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах нужно соблюдать дистанцию — не меньше полутора метров друг от друга. Исключение — только поездки в такси.



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