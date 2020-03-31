 

Голый в наручниках Джиган шокировал поклонников

31.03.2020, 8:53, Разное

Рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, более известный как Джиган, на странице в Instagram опубликовал новый снимок, на котором запечатлён полностью обнажённым и закованным в наручники. «Странное поведение» знаменитости в очередной раз вызвало негативную реакцию фанатов.
В середине февраля в семье Джигана и Оксаны Самойловой родился четвёртый ребёнок – сын Давид. Вскоре после выписки супруги и новорожденного из клиники в Майами рэпер начал шокировать фанатов в соцсети неадекватным поведением и высказываниями. Затем стало известно, что Джиган проходит лечение от пагубной зависимости в рехабе, а позже исполнитель заверил подписчиков, что с ним всё в порядке, однако продолжает их периодически «удивлять» странными поступками. Так, в одной из недавних публикаций Джиган разместил фото, сделанное, судя по геолокации, во время пребывания в США. В кадре рэпер запечатлён со спины, идущим по коридору с закованными в наручники руками в сопровождении двух охранников. Почему он оказался полностью обнажённым, под охраной и с ограниченной свободой передвижения, Джиган так и не объяснил.

В комментариях многие фанаты принялись критиковать исполнителя за «голое» фото. Некоторые считают, что у него серьёзные проблемы с зависимостью от запрещённых препаратов, другие же не видят в привлекающих внимание постах ничего «странного», называя их «обычным пиаром». При этом большинство фолловеров рекомендует рэперу вспомнить об обязанностях отца и мужа, говоря, что детей и супругу, как и поклонников, вряд ли «обрадуют» подобные снимки некогда примерного семьянина.



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