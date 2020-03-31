Новосибирская область и Башкирия ввели режим самоизоляции

31.03.2020, 8:53, Разное

Новосибирская область и Башкирия ввели режим самоизоляции. Действовать начнет данное постановление с сегодняшнего дня.

Вчера, 30 марта, более чем 15 регионов также перешли на режим самоизоляции, чтобы предотвратить распространение коронавируса в России. На сегодняшний день цифра зараженных перешла за 1800 человек. Всех россиян просят находится дома и без надобности не выходить на улицу. Для этого ввели выходную неделю до 5 апреля, но, возможно, будет введен карантин и дальше. В Москве изоляция продлится до 14 апреля.