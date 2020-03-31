 

ФСБ пресекла попытку провоза оружия в Казахстан

31.03.2020, 8:53, Новости дня

Попытка провоза оружия и боеприпасов пресечена на российско-казахстанской границе на территории Курганской области, сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ по Курганской и Тюменской областям.

«В ходе проведения пограничного контроля грузового автомобиля DAF, следовавшего из РФ в Казахстан, сотрудниками пограничного управления выявлены признаки нахождения в транспортном средстве оружия, по всем признакам схожего с боевыми образцами. В результате проведенного досмотра в автомобиле были обнаружены: 2 охолощенных автомата Калашникова с возможностью имитации выстрела патроном светозвукового действия калибра 7,62 мм, 1 охолощенный пистолет Макарова, 89 гильз для патронов калибра 9 мм, 53 пули калибра 9 мм, станок для изготовления патронов. Кроме того, среди указанного груза обнаружены два нарезных ствола для пистолета Макарова, с использованием которых возможно из охолощенного создать боевое оружие», – передает ТАСС сообщение погрануправления.

Отмечается, что груз был изъят и направлен на экспертизу.

В середине марта ФСБ выявила крупную подпольную сеть оружейников, действовавших в 16 регионах страны.



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