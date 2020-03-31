Появилось видео прибытия отреставрированных Т-34 в Алабино

31.03.2020, 8:48, Новости дня

В Сети появилось видео прибытия в подмосковное Алабино 30 полностью отремонтированных танков Т-34-85, которые должны принять участие в параде на Красной площади.

Телеканал «Звезда» опубликовал видео, на котором видна колонна танков, въезжающих на территорию полигона.

Танки прибыли после капитального ремонта на заводе в Санкт-Петербурге. В ближайшее время экипажи Т-34-85, сформированные из военнослужащих 1-й танковой армии, приступят к тренировкам.

На данный момент проводится приемка исторической техники у представителей ремонтного завода. Специалисты окажут помощь механикам-водителям в обучении особенностям эксплуатации, ремонта и вождения «тридцатьчетверок».

Напомним, 25 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что вопрос возможной отмены парада Победы в Москве в этом году в связи с коронавирусом обсуждается, но решение пока не принято: надо быть гибкими, отдать должное героизму участников войны, но и не подвергать опасности здоровье людей.