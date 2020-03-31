В Ватикане коронавирусом заразился один из кардиналов
31.03.2020, 8:35, Новости дня
В Ватикане коронавирусом заразился генеральный викарий Святого престола кардинал Анджело Де Донатис. Об этом сообщает VaticanNews.
Тест священнику сделали после появления у него “некоторых симптомов” COVID-19. Он был госпитализирован 30 марта, сейчас викарий находится в университетской больнице Фонда Агостино Джемелли.
У кардинала высокая температура, однако общее состояние удовлетворительное. Он начал получать антивирусную терапию.
Окружение священника самоизолировалось.
Встречался ли он с папой римским Франциском, не сообщается.
Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на утро 31 марта в мире коронавирусной инфекцией заразились 785 979 человек, число жертв COVID-19 достигло 37 810, излечились от болезни 165 889 человек.
По состоянию на 22.00 30 марта в Украине зарегистрировано 548 случаев инфицирования коронавирусом. Всего зафиксировано 13 летальных случаев, восемь человек уже выздоровели.
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