Коронавирусом в мире заразилось более 785 тысяч человек, 37 810 стали жертвами COVID-19

31.03.2020, 8:35, Новости дня

По состоянию на утро 31 марта в мире коронавирусной инфекцией заразились 785 979 человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни.

Число жертв COVID-19 достигло 37 810, излечились от болезни 165 889 человек.

В США, которые сейчас занимают первое место по распространению болезни, инфицированы 164 539 человек, 3164 погибли, 5896 выздоровели.

В Италии коронавирусом заразились 101 739, умерли 11 591 человек, 14 620 излечились.

На третье место вышла Испания, где на сегодняшний день число заболевших составило 87 956 человек. Из них 7716 погибли.

Китай, где началась вспышка болезни, рапортует о 82 240 заболевших, 3309 умерших и 76 194 излечившихся.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.