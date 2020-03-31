Шахов заявил, что его выписали из больницы

31.03.2020, 8:35, Новости дня

Первый инфицированный коронавирусной инфекций украинский народный депутат Сергей Шахов (группа “Довіра”) сообщил, что его выписали из больницы. Об этом он рассказал в видеообращении на своей странице в Facebook.

“Меня только что выписали из больницы. Хотя теста еще нет, но легкие уже чистые. И поэтому я попросился домой. Нужно освободить палату для более тяжелых больных, поступающих в больницу”, – сказал Шахов.

Он добавил, что еще неделю должен находиться на карантине, повторный тест политик пока не сдавал.

Posted by Сергій Шахов on Esmaspäev, 30. märts 2020

Шахов заболел после возвращения из заграничной поездки. По данным LB.ua, он прилетел в Украину 11 марта. После этого не посещал сессии парламента, но присутствовал на заседании комитета по вопросам экологической политики 12 марта, а также участвовал в нескольких телевизионных программах 12–13 марта.

19 марта Шахов сообщил, что COVID-19 подтвердили также у его жены. “Я не вижу в этом никакой проблемы, и мне кажется, что многие уже переболели вирусом. Думаю, и дети мои тоже, и родственники. Я чувствую себя относительно хорошо, кашляю немного. Жена тоже в порядке”, – сказал он.

20 марта в интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал, что Шахов общался примерно с 80 людьми, все они прошли тесты на COVID-19.

21 марта Шахов рассказал, что у него пневмония.