 

Геологи обнаружили в Австралии древнейший на Земле ударный кратер возрастом более 2 миллиардов лет

31.03.2020, 8:30, Разное

Международная группа геологов под руководством Тиммонсона Эриксона из Curtin University обнаружила в Австралии древнейший из существующих на на Земле ударный кратер. По оценкам специалистов, возраст Яррабубба составляет более 2-х миллиардов лет.
Ранее геологи считали, что австралийский кратер возник 1,2-2,6 млрд лет назад. Недавнее исследование учёных, в ходе которого при помощи уран-свинцового радиоизотопного способа был проведён анализ состава кристаллизовавшихся во время удара минералов, обнаруженных в кратере Яррабубба, позволило точнее определить его возраст. Исследователи из США и Австралии пришли к выводу, что кратер образовался 2,23 миллиарда лет назад. При этом максимально допустимая погрешность в расчётах составляет плюс-минус пять миллионов лет.

До сих пор самым древним кратером геологи называли Вредефорт в Южной Африке (до 2-х млрд лет), а вот точный возраст других кратеров, к примеру, Суавъярви в Карелии, учёные пока не определили. Яррабубба пока назван древнейшим, а время его образования совпадает с финальным периодом Гуронского оледенения. Проведя компьютерное моделирование удара учёные пришли к выводу, что тогда произошёл выброс в атмосферу примерно 2-х сотен миллиардов тонн пара, а это могло послужить причиной «разогрева» Земли и, как следствие, активного таяния льдов.



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