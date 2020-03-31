СБ ООН ввел новый метод голосования на время пандемии

31.03.2020, 8:30, Новости дня

Совет Безопасности ООН на период пандемии коронавируса впервые вводит систему голосования по электронной почте, рассказал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Полянский рассказал, что «предусмотрена схема с письменным голосованием, в которой проект резолюции бросается в «синьку» – то есть готовый документ выносится на рассмотрение делегаций до процедуры голосования, передает ТАСС.

После этого страны-члены СБ «информируют СКАД о своей позиции по этому проекту в течение 24 часов», и «когда все голоса аккумулированы, СКАД (SCAD – отдел по делам Совета Безопасности) информирует об итогах голосования председателю СБ».

«Это нужно для того, чтобы никто не пытался повлиять на выбор других – в зале мы все голосуем одновременно, нет возможности посмотреть заранее, кто как проголосовал. Сейчас СКАД гарантирует конфиденциальность в этом вопросе», – добавил представитель РФ в организации.

Полянский пояснил, что российская сторона с самого начало подтверждала готовность «приезжать в зал Совета Безопасности для голосований»: «Для нас самой проблематичной из всех временных схем стала именно схема голосования».

«Мы не хотели создавать прецедента удаленного голосования по видеосвязи. По разным причинам: она не прописана в Уставе ООН, есть правовые проблемы, проблемы с безопасностью, технически система часто «слетает». Это был неуклюжий вариант, и мы стремились его избежать, и нам это удалось», – отметил дипломат.

Он отметил, что в ближайшие два месяца СБ может продолжить работать по удаленной схеме. В то же время видеоконференции по статусу нельзя приравнивать к обычным заседаниям Совета.

«Россия настаивала на этом, и это было зафиксировано, это неформальные заседания Совета Безопасности. В Уставе ООН четко прописано, что брифинг и консультации – это «встречи» СБ, мы не хотели создавать прецедент или правовую проблему, поэтому мы договорились, что все встречи по VTC (видеоконференции) будут носить статус неформальных консультаций», – подчеркнул Полянский.

Напомним, с 16 марта практически все сотрудники штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке были переведены на удаленную работу, с того же момента СБ прекратил проведение заседаний в обычном формате.

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