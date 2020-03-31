 

Из больницы в Коммунарке выписали 19 излечившихся от коронавируса

31.03.2020, 8:30, Новости дня

В больницу в Коммунарке за сутки поступило 28 пациентов, выписано 62, из них 19 – после лечения от коронавируса, сообщил главный врач клиники Денис Проценко.

Проценко сообщил в Facebook, что на лечении в данный момент 314 человек, из них «с диагнозом пневмония – 202, COVID – 186 (59 подтвержденных, 127 вероятных)».

В отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) – 22 человека, при этом на ИВЛ пятеро, из них четыре человека с COVID-19.

«За сутки поступило 28, выписано 62 (COVID +19)», – добавил он.

Напомним, больница в Коммунарке, которая расположена на территории новой Москвы, принимает пациентов с коронавирусом и подозрением на инфекционное заболевание.

Власти 27 регионов России объявили режим самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавируса. За последние сутки в стране зарегистрировано 302 новых случая коронавируса, число заболевших достигло 1 тыс. 836 человек.

В воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима самоизоляции в отношении всех москвичей, после чего аналогичные ограничения стали вводить в других регионах России.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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