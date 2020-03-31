В Антарктиде зафиксирована первая в истории тепловая волна

31.03.2020, 8:30, Разное

Ученые зарегистрировали первое в истории тепловое событие в Антарктиде в течение летнего периода 2019-20 годов.

Исследователи из Австралийской Антарктической программы показали во вторник, что они зафиксировали температуру до 9,2 градусов Цельсия на станции Кейси на востоке континента в начале этого года.

“Тепловые волны классифицируются как три последовательных дня с экстремальными максимальными и минимальными температурами”, – пояснил биолог Университета Вуллонгонга д-р Шарон Робинсон.

В период с 23 по 26 января станция зафиксировала минимальную температуру выше нуля градусов Цельсия и максимальную температуру в 9,2 градуса Цельсия. В 31-летнем рекорде для Кейси этот максимум на 6,9 градуса по Цельсию выше средней максимальной температуры для станции, в то время как минимум на 0,2 градуса по Цельсию выше. Ученые обеспокоены влиянием, которое тепловая волна может оказать на экологию Антарктиды – как положительное, так и отрицательное.

Большая часть жизни существует в небольших незамерзающих оазисах в Антарктике и в значительной степени зависит от таяния снега и льда для их водоснабжения. Затопление талыми водами может дать дополнительную воду этим пустынным экосистемам, что приведет к увеличению роста и размножению мхов, лишайников, микробов и беспозвоночных. Однако чрезмерное затопление может вытеснить растения и изменить состав сообществ беспозвоночных и микробных матов.

Считается, что необычные температуры были связаны с метеорологическими особенностями, которые произошли в Южном полушарии весной и летом 2019 года. На эти закономерности отчасти повлияло раннее разрушение озоновой дыры в конце 2019 года, вызванное быстрым потеплением в стратосфере, по словам австралийского ученого-атмосфероведа Антарктического отдела Эндрю Клекоциука. Он сказал, что глобальные совместные усилия, предпринимаемые для восстановления и в конечном итоге закрытия дыры в озоновом слое, помогут уменьшить региональные сдвиги в климатической системе.