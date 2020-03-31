Нефть коррекционно дорожает

31.03.2020, 8:16, Новости дня

Нефть во вторник утром коррекционно подорожала в пределах 5% после падения до минимумов с 2002 года накануне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.45 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Вrent выросла на 1,05%, до 23 долларов за баррель. Июньские фьючерсы Brent подорожали на 1,67%, до 26,85 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI растет на 5,13%, до 21,12 доллара за баррель.

Напомним, в понедельник президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию с пандемией коронавируса и цены на нефть.