Общество: Коронавирус стал наказанием за суеверия

31.03.2020, 8:16, Разное

Ученые утверждают, что источник болезнетворного коронавируса окончательно установлен − это панголины. Этих редких животных невозможно увидеть в зоопарках, но их хорошо знают браконьеры − на панголинах зарабатывают огромные деньги. Чем примечателен этот зверь, как смог заразить человека опасным вирусом и почему стал своего рода легендой для военно-воздушных сил США?

Во времена вьетнамской войны на тайной базе ВВС США в Лаосе поселился таинственный «сын полка» – как будто бы доисторическое животное размером с кокер-спаниеля и защищенное прочной броней. Существо получило кличку Зубастик.

Уже после смерти Зубастика один из пилотов увидел изображение похожего зверя на лаосской марке. Так выяснилось, что американцы имели дело с панголином, которых на русском языке называют также ящерами, а на английском – чешуйчатыми муравьедами, хотя панголины муравьедам не родственники. Происхождение ящеров пока еще остается загадкой, но с точки зрения систематики ближе всего к ним расположены хищные млекопитающие.

В отличие от хищников, у некоторых видов панголинов (а всего их восемь) вовсе нет зубов, так что кличка Зубастик носила ироничный оттенок. Питаются эти животные про помощи длинного языка, запах слюны на котором привлекает добычу – муравьев и термитов.

Тело панголина покрыто жесткими пластинами, по составу напоминающими человеческие ногти. Это скрытные пугливые ночные животные, которые стараются избегать человека, а при опасности падают на бок и сворачиваются в шар как мокрицы. Отсюда и название панголин, с малайского – сворачивающийся в шар.

На родине – в Азии и Африке эти животные уже давно являются объектом своеобразного культа, а теперь о них знает весь мир. Ведь именно панголины оказались промежуточными хозяевами того самого коронавируса, который поставил на уши всю планету. По крайней мере, так утверждают американские ученые в статье для Journal of Proteome Research. Ранее к аналогичному выводу пришли их китайские коллеги.

Промежуточными хозяевами называют животных, благодаря которым вирус становится болезнетворным для людей. Газета ВЗГЛЯД уже писала о том, почему разнесенный по планете коронавирус не мог быть выведен искусственно. Его естественное происхождение в данном случае означает то, что из своего природного резервуара он попал в организм панголинов, где мутировал, а потом уже перешел к человеку.

Похожий путь проделали все болезнетворные коронавирусы, ставшие крупной международной проблемой. Всего их три, считая нынешнюю.

До начала XXI века семейство коронавирусов считалось большой угрозой в животноводстве и ветеринарии, но не в системе здравоохранения. Среди них есть и такие, которые вызывают у людей ОРВИ, но речь идет только о легких формах – тех, которые мы называем простудой.

Представления об опасности коронавирусов изменились в 2002 году, когда в Китае началась эпидемия атипичной пневмонии, вызываемой коронавирусом SARS (по-русски – ТОРС, тяжелый острый респираторный синдром). Десять лет спустя в Саудовской Аравии появился коронавирус MERS (ближневосточный респираторный синдром) – самый смертоносный из всех, его летальность превышает 35%.

Нынешняя пандемия вызвана коронавирусом SARS-2. Аббревиатура COVID-19 – это название заболевания, которое он вызывает.

Во всех трех случаях естественным резервуаром коронавируса оказались летучие мыши. Иными словами, они живут с ним, но не заболевают своим аналогом пневмонии, что обеспечивает вирусу беспрерывное существование.

А вот промежуточными хозяевами для этих инфекций выступили разные животные: в случае MERS верблюды, а в случае SARS циветты – дальние родственники кошек, внешне похожие на наших куниц.

Как циветты могли подхватить коронавирус летучих мышей более-менее понятно – все-таки это древесные хищники. Сложнее с термитоядным панголином, но можно предположить, что заражение произошло через помет летучих мышей – душитель мировой экономики SARS-2 поражает клетки не только легких, но и желудка.

Что же касается передачи уже мутировавшего вируса от панголина к человеку, всех тех проблем, которые переживает сейчас наша цивилизация, удалось бы избежать, если б не браконьеры.

Панголины своего рода звезды черного рынка экзотических животных: по некоторым подсчетом они занимают пятую часть от его объема и являются самым популярным контрабандным млекопитающим. Нет, их не держат в качестве домашних любимцев – это попросту невозможно. Все гораздо прозаичнее – их едят и почитают за деликатес.

Особенно популярен панголин в этом качестве во Вьетнаме, но «надо знать места».

Если знаешь, животное умертвят прямо на твоих глазах, чтобы доказать, что мясо не поддельное и свежее.

Цена такого мяса – 200 долларов за килограмм. В одном азиатском панголине 500 грамм мяса или чуть больше. Но продаются ящеры гораздо дороже – по 350-400 долларов за голову, так как их кровь и чешую используют в т.н. «народной медицине».

Столь высокая стоимость при стабильном спросе сделала панголинов очень редкими видами, причем китайский и яванский – тот самый, который породил SARS-2 – близки к вымиранию. Их отлов и продажа были запрещены еще в прошлом веке, а несколько лет назад китайские власти резко ужесточили ответственность за охоту на ящеров. Более 80% населения, если верить результатам проведенного соцопроса, поддержали этот шаг: не панда, конечно, но тоже – жемчужина национальной фауны.

Тем не менее, панголинов продолжают убивать и экспортировать тоннами в живом и замороженном виде. Некоторые частные медицинские страховки во Вьетнаме даже гарантируют лечение чешуей панголина, которая, согласно принятым в регионе суевериям, помогает при расстройстве желудка, от астмы и даже от умопомешательства, поскольку отгоняет злых духов.

В скучной реальности астматики входят в группу риска при заболевании COVID-19.

Защитники редких видов уже давно пытаются бороться с суевериями, спасая панголинов от полного уничтожения.

Чтобы привлечь внимание к проблеме, был даже учрежден Международный день панголина. Кстати говоря, его отметили совсем недавно – 15 февраля, когда в мире уже бушевала пандемия.

Положение ящеров ухудшается тем, что они отказываются размножаться вне дикой природы и в принципе не переносят неволю, где быстро гибнут от стресса, расстройства кишечника или отказа иммунной системы. То есть разводить их на мясо невозможно – только отлов, а в зоопарках найти нельзя (за исключением зоопарка калифорнийского Сан-Диего).

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Но теперь у этих робких животных, кажется, появился шанс. После эпидемии атипичной пневмонии китайские власти камня на камне не оставили от ферм по разведению циветт – их мясо также считается деликатесным. Теперь же, надо думать, немалые ресурсы будут брошены на борьбу с отловом и контрабандой панголинов. Первый шаг в этом направлении уже сделан, а за вторым, третьим и последующими, кажется, готов проследить весь мир.

Во всем этом трудно не заметить злой иронии: изначально безвредное животное, уничтожаемое людьми исключительно из прихоти и суеверий, как бы отомстило всему человечеству, и теперь нам придется обеспечить для ящеров особо охраняемый статус.

Это было бы как минимум разумно, поскольку панголины могут нанести повторный удар. В контрабандной партии ящеров из Малайзии, арестованной в КНР, ученые успели найти еще один потенциально опасный коронавирус.