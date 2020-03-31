 

ОАК рассказала историю появления названия истребителя Су-57

31.03.2020, 8:16, Новости дня

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в своем корпоративном журнале «Горизонты» рассказала, откуда взялись цифры в названии истребителя пятого поколения Су-57.

«Су» взято, естественно, от разработчика и производителя – компании «Сухой». Номер 57 тоже носит свой скрытый смысл: 5 – это пятое поколение отечественных истребителей, а цифра 7 – счастливая для «суховцев», демонстрировала связь с лучшим отечественным истребителем предыдущего, четвертого поколения – Су-27», – передает РИА «Новости» текст статьи «Су-57 – 10 лет в небе», опубликованной в журнале.

Напомним, ранее гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что масштабные поставки истребителей пятого поколения Су-57 в ВКС начнутся в 2020 году.



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