Меган Маркл и принц Гарри опубликовали прощальный пост

31.03.2020, 8:15, Разное

Меган и Гарри опубликовали прощальный пост в Instagram и сообщили своим 11 миллионам подписчиков о том, что отныне не будут пользоваться этим аккаунтом.

Спасибо вам за поддержку, вдохновение и стремление сделать мир добрее, — написали супруги в прощальном сообщении. Герцоги также подтвердили, что больше не будут пользоваться аккаунтом @sussexroyal, а их сайт sussexRoyal.com – перестанет обновляться.

С завтрашнего дня они будут самостоятельно обеспечивать себя и свою охрану, оплачивать жильё и налоги. Сейчас Меган и Гарри в основном живут Малибу. Несмотря на то, что официально они перестали зависеть от королевской семьи, им по-прежнему принадлежат дворянские титулы герцога и герцогини Сассекских, а принц Гарри сохранит офицерское звание в британской армии.

Меган и ГарриВ своем прощальном послании супруги затронули тему борьбы с пандемией коронавируса.

Сейчас самое важное — это здоровье и благополучие всех людей в мире и поиск решений многих проблем, возникших в результате пандемии. У каждого из нас своя роль в эпоху глобальных перемен. Мы сосредоточим внимание на новой главе своей жизни, чтобы понять, какой вклад сможем внести, — писали Меган и Гарри.

Меган и ГарриНапомним, 8 января британский принц Гарри и его жена Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи. 13 января королева, принц Чарльз и другие члены королевской семьи собрались на экстренное совещание, по итогу которого решили, что Гарри и Меган будут представлять британскую корону до окончания переходного периода, который истечет 31 марта. Решение Меган и Гарри об отказе от королевских полномочий стало причиной появления нового понятия, а заодно и хештега Megxit — производного от Brexit (выход Великобритании из Европейского союза).