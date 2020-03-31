 

Звезда сериала “Санта-Барбара” умерла в возрасте 66 лет

31.03.2020, 8:12, Разное

Американский актер Джон Каллахан скончался в возрасте 66 лет. Об этом сообщила его бывшая супруга Ева Лорю на своей странице в соцсети “Инстаграм”. Причиной смерти звезды стал инсульт.

Напомним, Джон Каллахан прославился благодаря роли в сериале “Санта-Барбара”. Также он сыграл в телепроектах “Отчаянные домохозяйки”, “Дни нашей жизни”, “Она написала убийство” и “Главная больница”, сообщает “Вечерняя Москва”.



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