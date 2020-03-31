В России представлен высокоточный тест для диагностики коронавируса

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31.03.2020, 8:09, Разное

В РФ изобрели высокоточный тест, который способен диагностировать COVID-19. Данное изобретение представил Роспотребнадзор.
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В РФ изобрели высокоточный тест, который способен диагностировать COVID-19. Данное изобретение представил Роспотребнадзор.

Сообщается, что тест прошел клинические испытания и доказал свою эффективность. Его зарегистрировали и теперь будут использовать для диагностики в больницах РФ. При этом он может выявить COVID-19 и выделить его среди родственных коронавирусов.

На сегодняшний день количество заболевших людей в РФ превышает 1800 человек, среди которых есть люди всех возрастов, включая и детей.



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