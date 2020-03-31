Норвегия собралась увеличить переизбыток нефти на рынке

31.03.2020, 8:08, Новости дня

Норвегия, несмотря на низкие цены на нефть, собирается еще больше увеличить ее избыток на мировом рынке, сообщают СМИ.

Агентство Bloomberg сообщает, что норвежская государственная компания Equinor ASA якобы намерена увеличить добычу на месторождении Йохан Свердруп в Северном море, выйдя на максимум в 470 тыс. баррелей в день уже в мае, передает РИА «Новости».

Это, по меньшей мере, на месяц раньше срока, и на 30 тыс. баррелей в сутки больше, чем прогнозировалось, что в условиях перепроизводства и нефтяной войны осложнит ситуацию на рынке.

При этом предполагается, что в конце 2022 года Норвегия ежедневно будет добывать 690 тыс. баррелей.

Утром во вторник нефть коррекционно подорожала в пределах 5% после падения до минимумов с 2002 года накануне: по данным на 7.45 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Вrent выросла на 1,05%, до 23 долларов за баррель, июньские фьючерсы Brent подорожали на 1,67%, до 26,85 доллара за баррель.

Накануне президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию с пандемией коронавируса и цены на нефть.