 

Названы регионы с самой высокой зарплатой врачей

31.03.2020, 8:08, Новости дня

Средняя зарплата врачей в РФ в 2019 году составила 80,7 тыс. рублей, что на 7,6% больше, чем в 2018-м (75 тыс. рублей), свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики.

Лидером по заработной плате врачей стал Чукотский автономный округ. Там оплата труда в 2019 году составляла 191,4 тыс. рублей. На втором месте Ямало-Ненецкий автономный округ с заработной платой 186,1 тыс. рублей, передает RT. В Сахалинской области врачи получают 167,4 тыс. рублей, в Ненецком автономном округе – 167,1 тыс. рублей. Пятерку лидеров замыкает Магаданская область с заработной платой 155,5 тыс. рублей.

Самые низкие зарплаты у врачей в 2019 году были зафиксированы в Ингушетии (44,6 тыс. рублей) и Кабардино-Балкарии (45,1 тыс. рублей). В Северной Осетии труд врачей оценили в среднем в 45,3 тыс. рублей, в Карачаево-Черкесской Республике – в 45,8 тыс. рублей. В Калмыкии врачи получали 46,6 тыс. рублей.

Ранее телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева сообщила о необходимости увеличить заработные платы врачам в РФ в три раза. По ее мнению, зарплаты у российских врачей преступно низкие.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.02 / Журналист Лямец: Титановые месторождения без конкурса отдали помощнику Медведчука и Glencore

27.03 / Турция прекратила авиасообщение с другими странами

19.03 / Дума разрешила направлять средства на борьбу с коронавирусом без правки бюджета

03.02 / Котировки фунта упали в первый день “независимости” Великобритании

03.02 / В Белоруссии начался ремонт участков нефтепровода «Дружба»

10.03 / Курс российской валюты рухнул на Московской бирже до 72,8 рубля за доллар

10.02 / Энергетики оценили эффективность получения электричества из дождя

13.03 / Мнучин: экономические последствия коронавируса будут краткосрочными

20.02 / «Биохакеры» экспериментируют над организмом в поисках «эликсира бессмертия»

10.03 / Парламент Азербайджана впервые возглавила женщина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска