Названы регионы с самой высокой зарплатой врачей

31.03.2020, 8:08, Новости дня

Средняя зарплата врачей в РФ в 2019 году составила 80,7 тыс. рублей, что на 7,6% больше, чем в 2018-м (75 тыс. рублей), свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики.

Лидером по заработной плате врачей стал Чукотский автономный округ. Там оплата труда в 2019 году составляла 191,4 тыс. рублей. На втором месте Ямало-Ненецкий автономный округ с заработной платой 186,1 тыс. рублей, передает RT. В Сахалинской области врачи получают 167,4 тыс. рублей, в Ненецком автономном округе – 167,1 тыс. рублей. Пятерку лидеров замыкает Магаданская область с заработной платой 155,5 тыс. рублей.

Самые низкие зарплаты у врачей в 2019 году были зафиксированы в Ингушетии (44,6 тыс. рублей) и Кабардино-Балкарии (45,1 тыс. рублей). В Северной Осетии труд врачей оценили в среднем в 45,3 тыс. рублей, в Карачаево-Черкесской Республике – в 45,8 тыс. рублей. В Калмыкии врачи получали 46,6 тыс. рублей.

Ранее телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева сообщила о необходимости увеличить заработные платы врачам в РФ в три раза. По ее мнению, зарплаты у российских врачей преступно низкие.