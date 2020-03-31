 

В Москве и Московской области скончались пять пациентов с коронавирусом

31.03.2020, 8:06, Разное

В Подмосковье умерла 65-летняя пациентка, у которой было подтверждено заражение коронавирусом нового типа, сообщили в областном оперативном штабе. Она стала первой жертвой заболевания в регионе.

Женщина скончалась от двухсторонней пневмонии. Помимо этого, как отметили в подмосковной администрации, у нее был сахарный диабет, а в прошлом году она перенесла инфаркт.

Еще четыре человека с коронавирусом в возрасте от 76 до 86 лет скончались от пневмонии в Москве. У всех из них были хронические заболевания, отметили в мэрии. Двое находились на искусственной вентиляции легких.

Согласно статистике властей, теперь в РФ умерли семнадцать пациентов, зараженных коронавирусом. Ранее семь человек скончались в Москве, еще двое в Петербурге, и по одному пациенту — во Владимире, Оренбурге и Пскове.

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В Московской области зафиксировали 119 случаев заболевания коронавирусной инфекцией — 14 человек уже вылечились. В Москве сейчас самая большая вспышка коронавируса в России: заражение подтвердилось уже у 1226 человек, из них выписали 28 человек.

Заммэра Анастасия Ракова 30 марта отметила, что сейчас все большее число заражений в столице являются контактными: заболевшие не выезжали из России. Она также объяснила, что режим самоизоляции для москвичей ввели накануне из-за того, что многие с начала «длинных выходных» 28 марта не выполняли рекомендации.

Источник: Новая газета



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