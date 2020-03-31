«Можно найти даже грибы»‎ – Тайны ископаемого леса Антарктиды

31.03.2020, 7:57, Разное

Антарктида – огромный континент вечного холода, давно притягивает к себе исследователей и таит множество загадок, но большинство людей ничего о ней не знают, кроме того, что тут "льды и пингвины".

Условия в Антарктиде настолько экстремальные, что она больше похожа на внеземной мир, чем на планету Земля, и за последние 200 лет, с тех пор как был открыт континент, даже ученые на самом деле все еще очень мало знают о нем (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Представляется, что это бесконечные белые пустоши с редкими скалами, обдуваемые ветрами под смертельно низкими температурами, но тут можно найти очень неожиданные вещи, к примеру древние окаменелые леса, которые дают намек на то, что когда-то этот район был покрыт дикими зарослями.

Почтовые марки в честь 200-летия открытия Антарктиды

Площадь Антарктиды 14 млн квадратных километров, что примерно в два раза больше Австралии или в полтора раза больше, чем США, что делает его пятым по величине континентом в мире. Хотя 98% его покрыто льдом, который во многих местах доходит до мили в толщину, Антарктида считается одним из самых сухих мест в мире с 200 мм годовых осадков. Которые в основном выпадают вдоль побережий.

Поэтому неудивительно, что Антарктиду называют Великой Белой пустыней. А температура в некоторых местах может доходить до невероятных и смертельных для всего живого минус 89 градусов по Цельсию. По этой причине постоянных человеческих поселений в Антарктиде нет, есть лишь редкие базы исследователей. Которые тоже расположены по большей части на побережьях.

Люди узнали об Антарктиде лишь всего два столетия назад, когда в январе 1820 года этот континент открыла русская экспедиция под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева на кораблях "Восток" и "Мирный". Но даже после этого еще много лет Антарктида оставалась по сути забытой и недоступной. Лишь в 1911 году люди впервые успешно проникли вглубь континента.

Современные технологии, а особенно спутниковые снимки, помогают ученым изучать условия Антарктиды, однако все это лишь поверхность, при этом континент таит множество тайн, скрывающихся под ледяным покровом. Особенно большой интерес представляют остатки ископаемых деревьев, которые дают понять, что в далеком прошлом огромные части Антарктиды были покрыты лесами.

Сотни миллионов лет назад Антарктида была частью гигантского материка Южного полушария под названием Гондвана, который объединял Африку, Австралию, Индию и Южную Америку. В эти эпохи тут было намного теплее и более влажно, тут росли дремучие леса с подстилкой из мхов и папоротников, с виду больше похожие на пышные тропические леса.

Эти леса возникли тут около 400 миллионов лет назад, а вымерли 14 миллионов лет назад, когда по всему миру уже бегали по деревьям человекообразные обезьяны. Возможно они обитали и в Антарктиде, просто из-за отсутствия тут масштабных археологических раскопок, ученые еще не нашли их останки.

Два года назад многонациональная команда под руководством исследователя Эрика Гулбрансона обнаружила останки ископаемых деревьев в районе Трансантарктических гор – хребта, который проходит поперек Антарктиды с севера на юг.

Данные лес датируется ориентировочно 280 миллионами лет, то есть он возник сравнительно незадолго до того, когда произошло Великое пермское вымирание, во время которого исчезло около 90% живых существ на Земле.

Считается, что вымирание произошло из-за деятельности земных вулканов и именно пепел этих вулканов, покрывший в свое время основания этих деревьев, позволил им сохранится до наших дней в замечательном состоянии. Можно даже рассмотреть кусочки этих деревьев на клеточном уровне и даже извлечь из них некоторые из аминокислот.

Еще большей неожиданностью стало, когда команда обнаружила ископаемые грибы и окаменелые микроорганизмы. В статье для "Live Science" Гулбрансон описывает, что найденные ископаемые растения одни из самых хорошо сохранившихся из своей эпохи и что грибы, которые они нашли, быстро минерализировались и превратились в камень, при этом деревья продолжали жить еще долгое время после того, как Антарктиду накрыли холода.

Ученые уже знают, что когда тут было теплее, тут бегали даже динозавры, к примеру лиеллиназавра, двуногий растительноядный ящер, длиной около 2 метров. При этом останки этого динозавра и других были найдены либо на небольших островах, либо на побережьях. Кто жил в глубине континента до сих пор не известно.

Еще одной тайной для ученых являются условия существования тут пышных лесов. Ведь даже когда тут было куда теплее, тут все равно происходили сезонные изменения, нормальные для полярной области. То есть тут каждый год были месяцы, когда 24 часа в сутки не заходило солнце, а потом наступали 5 месяцев темноты, без солнечного света. Каким образом все эти растения выживали в таких условиях без фотосинтеза?

Предположительно считается, что антарктические растения умели неким образом накапливать нужную им энергию, а в зимние месяцы питаться из этих запасов, как из аккумуляторов. Но это лишь теория, на самом деле пока ничего не известно.

Другой загадкой является то, что хотя эти леса застали момент Пермского вымирания, оно не затронуло их кардинальным образом. Тут лишь произошла смена тропических видов на вечнозеленые виды и лиственные породы деревьев. Но как изменились местные животные, пока тоже сказать невозможно.