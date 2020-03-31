В Microsoft рассказали о новых возможностях приватности для Chromium

31.03.2020, 7:49, Разное

Сотрудники американской корпорации Microsoft предложили пользователям применять мастер-пароль для соблюдения приватности в браузерах для Chromium. Предложили они деактивировать аутентификацию при помощи Windows 10.

В настоящее время одной из самых главных проблем при применении браузера является фактор приватности, если несколько пользователей трудятся за одним и тем же компьютером. Если юзер дает возможность дает возможность другу воспользоваться браузером, то программа способна в автоматическом режиме подтягивает данные в онлайн-формы. Здесь финансовые материалы, пароли и прочее.

Пользователи могут удалить данные автозаполнения перед выдачей доступа, но компания Microsoft все равно решает эту проблему. Ее специалисты предложили использовать мастер-пароль, о котором знает только один владелец. Если оставшиеся дочерние пароли защищены, то без ввода такого пароля система не сможет заполнять автоматически нужные поля. Выступили в Microsoft с инициативой отключить аутентификацию благодаря десятой версии Windows для сохранения информации. В таком случае запрос на введение пароля появится только в случае попытки запросить учетную запись, сохраненную предварительно. Сотрудники корпорации уверены, что такая мера позволит улучшить обстановку с безопасностью в браузерах с Chromium.