 

Уфолог обнаружил на снимках Марса странное существо

31.03.2020, 7:49, Разное

Известный в определённых кругах уфолог из Тайваня Скотт Уоринг сделал очередное открытие, анализируя снимки поверхности Марса. Эксперт обнаружил на одном из изображений странное существо, визуально схожее с земными рептилиями.
Несмотря на некоторое сходство Уоринг Скотт отмечает и ряд существенных различий. Так, у обнаруженного на снимке Марса существа задние конечности более массивные, чем у рептилий, передние – значительно тоньше. Туловище обнаруженного «животного», в особенности верхняя часть и голова, напоминают представителя класса млекопитающих. Уфолог рассмотрел у странного существа высоко расположенные и наклонённые вперёд уши, что напоминает собаку. Скотт Уоринг предполагает, что животное могло быть «домашним питомцем» живших на Марсе «аборигенов», однако его невозможно рассмотреть детально, так как изображение сделано с большого расстояния и несколько «размыто».

Некоторые интернет-пользователи согласны с уфологом и также видят на фото схожее с рептилией существо. Другие увидели на снимке лежащую на боку самку, кормящую малыша, но многие считают, что на самом деле ничего «неординарного» на изображении нет, а «странное существо» может быть «плодом богатого воображения».



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