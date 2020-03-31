Врач Захар Лейкин озвучил «печальный сценарий» карантина в России

31.03.2020, 7:49, Разное

Захар Лейкин, медицинский директор фармацевтической компании “НоваМедика” пояснил о худшем сценарии режима изоляции из-за коронавируса в России. По его словам, это может продлится полтора года.

Захар Лейкин дал интервью RT, в котором рассказал, для того чтобы начался спад эпидемии коронавируса, в РФ должно переболеть им 70% населения. Однако на выработку иммунитета у большинства может уйти до 1,5 года, а следовательно все это время надо находится на изоляции. Он сам не верил в такой “худший сценарий”, когда только начиналась эпидемия, но сейчас для таких предположений есть все основания.

Лейкин прокомментировал заявления некоторых медиков, что эта пандемия сезонная и с наступлением тепла снизиться. Однако во многих странах уже весна, но болеющих не становится меньше, а наоборот. Он считает, что пик заболеваемости в РФ будет в середине апреля и инфицированных людей будет до 20 000. А вот стабилизируется вся ситуация в концу июля. Иного развития событий нельзя предположить, потому что в мире только одна страна, которая справилась с эпидемией COVID-19.