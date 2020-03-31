 

Врач Захар Лейкин озвучил «печальный сценарий» карантина в России

31.03.2020, 7:49, Разное

Захар Лейкин, медицинский директор фармацевтической компании “НоваМедика” пояснил о худшем сценарии режима изоляции из-за коронавируса в России. По его словам, это может продлится полтора года.
Захар Лейкин дал интервью RT, в котором рассказал, для того чтобы начался спад эпидемии коронавируса, в РФ должно переболеть им 70% населения. Однако на выработку иммунитета у большинства может уйти до 1,5 года, а следовательно все это время надо находится на изоляции. Он сам не верил в такой “худший сценарий”, когда только начиналась эпидемия, но сейчас для таких предположений есть все основания.

Лейкин прокомментировал заявления некоторых медиков, что эта пандемия сезонная и с наступлением тепла снизиться. Однако во многих странах уже весна, но болеющих не становится меньше, а наоборот. Он считает, что пик заболеваемости в РФ будет в середине апреля и инфицированных людей будет до 20 000. А вот стабилизируется вся ситуация в концу июля. Иного развития событий нельзя предположить, потому что в мире только одна страна, которая справилась с эпидемией COVID-19.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.02 / Эксперты: США могут подорвать доверие американцев к выборам без «помощи» России

25.02 / Проблемы психического здоровья в сочетании с высоким потреблением алкоголя увеличивают риск преждевременной смерти

11.02 / Кардиолог рассказал о плюсах коронавируса для россиян

17.02 / Её Величество королева Елизавета II продаёт свои московские апартаменты

23.03 / Все школы в России закрыли из-за коронавируса

16.02 / Специалисты перечислили продукты, которые нельзя есть сырыми

08.03 / Мнение: Грохнется ли стоимость нефти до 10 долларов за баррель?

28.03 / Мнение: Ошибка родителей

05.03 / Мнение: Про «государствообразующий народ»

04.03 / Выявлена взаимосвязь между продолжительностью беременности и изменениями в геноме ребенка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска