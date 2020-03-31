Российские провайдеры рассказали, как вырос трафик

31.03.2020, 7:42, Новости дня

Использование данных абонентами фиксированного широкополосного интернет-доступа в РФ увеличилось на 10-30%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные операторов связи.

Речь, правда, идет о данных за неделю с 23 по 29-е марта, до ввода из-за эпидемии коронавируса новых обязательных мер социального дистанцирования в Москве, Подмосковье и других регионах России. Например, у “Акадо Телеком” дневной (с 12:00 до 18:00) трафик вырос 25 марта на 23% по сравнению с неделей ранее, к 30-му марта прибавив еще 12%. Ремонтные бригады компании перешли на усиленный режим работы.

В “Ростелекоме” сообщили об увеличении объемов потребляемых абонентами данных на 7-10% (в зависимости от региона), а в “Транстелекоме” – на 10-12%. В “Вымпелкоме” зафиксировали не только рост трафика на 20-30: по России, но и увеличение на 15% использования обычных голосовых звонков.

Наиболее значительный рост отметили в МТС на сети в столичном регионе – с 16 марта объем потребления данных подскочил здесь на 30% по сравнению с обычными рабочими днями. Сильнее всего – вчетверо – вырос трафик в соцсетях и мессенджерах. Теперь на него приходится 18% от общего объема передаваемых в проводной сети МТС данных.

При этом представители операторов отмечают, что сбоев пока не фиксируется, и сети справляются с ростом трафика. По словам гендиректора “ТМТ Консалтинга” Константина Анкилова, сети федеральных операторов спроектированы с учетом возможных скачков нагрузки. Однако в некоторых “узких местах” – загородных поселках или отдалённых районах городов – проблемы более вероятны.

Текст:

Вести.Hi-tech